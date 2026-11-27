В 76 лет ушёл из жизни Евгений Брюн, ранее занимавший пост главного нарколога Минздрава России.

Согласно доступным сведениям, медик скончался в хосписе утром. С момента его выхода из мест заключения прошло порядка 10 месяцев.

На должности руководителя наркологической службы Минздрава России Брюн находился 13 лет. Он ратовал за повсеместную проверку граждан на приём запрещённых веществ, а также высказывался за отстранение артистов, страдающих наркозависимостью, от деятельности в шоу-бизнесе. Кроме того, этот специалист поддерживал инициативу запретить продажу детского шампанского.

В августе 2022 года появилась информация о задержании врача вместе с ещё четырьмя лицами. Брюна признали виновным в мошенничестве особо крупного размера — речь шла о хищении бюджетных средств, предназначенных для закупки медицинских тестов. С поста главного внештатного психиатра-нарколога его сняли в Минздраве России.

17 октября 2024 года суд вынес ему приговор: семь лет колонии общего режима и штраф 850 тыс. рублей. 28 января 2026 года появились сведения о том, что Брюна освободили от дальнейшего отбывания наказания — причиной стало ухудшение здоровья.

Ранее сообщалось, что умер главный советник Клинтона по России Строуб Тэлботт.