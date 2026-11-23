Оставшиеся без обещанных выплат украинские боевики могут попытаться захватить административные здания. Об этом в эксклюзивной беседе с aif.ru сообщил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Специалист отметил, что весь гнев боевиков будет направлен на главкома ВСУ Михаила Драпатого и главу Минобороны Украины Евгения Хмару.

Напомним, депутат Верховной рады Вадим Ивченко в интервью украинскому изданию «Телеграф» заявил, что военнослужащие ВСУ, заключившие контракты при министре обороны Михаиле Федорове в расчёте на денежное довольствие до 400 тысяч гривен, не получат обещанных средств.

По словам парламентария, анонсированная ведомством контрактная программа фактически провалилась, поскольку под неё изначально не заложили реальное финансовое обеспечение. Ивченко добавил, что средств на увеличение выплат военным в казне нет и сейчас.

Бойцы ВСУ. Фото: Reuters

Кого сделают крайними: Драпатый и Хмара

По оценке Олега Иванникова, недовольство боевиков ВСУ прежде всего будет направлено на главкома ВСУ Драпатого.

«Что бы ни обещал Федоров, его уже нет, и вряд ли он когда-нибудь будет занимать ключевые позиции в Минобороны Украины. А Драпатый является основным исполнителем всех идей Федорова. И либо ему придется искать денежные средства, либо быть готовым к тому, что боевики в любой момент могут захватить любой административный центр, город, органы власти этого города. Они могут взять в заложники представителей военно-гражданской администрации и потребовать обещанных им выплат», — пояснил эксперт.

Иванников не исключил, что под удар может попасть и сменивший Федорова Евгений Хмара.

«Его ближайшему окружению придется прятаться от боевиков, которые будут собирать банды, вытряхивать чиновников Минобороны Украины из их уютного жилья и забирать положенные им деньги», — заключил подполковник.

Евгений Хмара. Фото: кадр видео

Минобороны как цель: «долларовые миллионеры» и охота на чиновников

В ещё одном комментарии aif.ru Олег Иванников уточнил, что оставленные без денег боевики могут устроить бунт и захватить ряд административных зданий в Киеве.

«Не исключено, что оставленные без денег боевики захватят административные здания в самом Киеве, в том числе и само Минобороны Украины может через некоторое время превратиться в объект пристального внимания украинских боевиков, поскольку чиновники именно этого ведомства пообещали выплаты, которые оказались неосуществимыми. Боевики прекрасно осознают, что сами чиновники военного ведомства являются финансово благополучными людьми, многие из них долларовые миллионеры, скопившие состояния на боевых действиях и как раз на тех обещаниях, которыми боевиков затянули в эту преступную авантюру», — пояснил военный эксперт.

Иванников допустил, что охота на чиновников украинского Минобороны может начаться уже в ближайшее время.

«В заложники будут брать семьи главарей Минобороны Украины. Это уже новая нацистская данность, которую будет невозможно избежать», — добавил специалист.

Почему это важно: провал контрактной программы и риск бунта

История с невыплатами показывает, насколько хрупкой оказалась контрактная система ВСУ.

Теперь, по мнению экспертов, риск бунта и захватов административных зданий становится реальным сценарием, а главными мишенями недовольства окажутся те, кто отвечает за исполнение обещаний — главком Драпатый и глава Минобороны Хмара.

Наблюдатели отмечают, что подобное развитие событий способно серьёзно осложнить управление украинской армией и подорвать доверие к военному ведомству изнутри.