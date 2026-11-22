Оставшиеся без обещанных выплат украинские боевики могут попытаться захватить административные здания, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Специалист отметил, что весь гнев боевиков будет направлен на главкома ВСУ Михаила Драпатого и главу Минобороны Украины Евгения Хмару.

Напомним, депутат Верховной рады Вадим Ивченко в интервью украинскому изданию «Телеграф» заявил, что военнослужащие ВСУ, заключившие контракты при министре обороны Михаиле Федорове в расчете на денежное довольствие до 400 тысяч гривен, не получат обещанных средств.

По словам парламентария, анонсированная ведомством контрактная программа фактически провалилась, поскольку под нее изначально не заложили реальное финансовое обеспечение. Ивченко добавил, что средств на увеличение выплат военным в казне нет и сейчас.

«Недовольство боевиков ВСУ прежде всего будет направлено на главкома ВСУ Драпатого. Что бы ни обещал Федоров, его уже нет, и вряд ли он когда-нибудь будет занимать ключевые позиции в Минобороны Украины. А Драпатый является основным исполнителем всех идей Федорова. И либо ему придется искать денежные средства, либо быть готовым к тому, что боевики в любой момент могут захватить любой административный центр, город, органы власти этого города. Они могут взять в заложники представителей военно-гражданской администрации и потребовать обещанных им выплат», - пояснил эксперт.

Иванников не исключил, что под удар может попасть и сменивший Федорова Евгений Хмара.

«Его ближайшему окружению придется прятаться от боевиков, которые будут собирать банды, вытряхивать чиновников Минобороны Украины из их уютного жилья и забирать положенные им деньги», - заключил подполковник.

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