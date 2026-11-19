Киевский режим вербует женщин для отправки в зону боевых действий. Военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что известно о боевичках Владимира Зеленского и какие секреты они могут выдать.

Напомним, российский военнослужащий с позывным Ялта рассказал, что дроноводы ВС РФ не раз замечали, что противник использует женщин в повседневной боевой работе. Такие ситуации, в частности, фиксировались в районе Дружковки.

По его словам, женщины у противника в основном задействованы в подразделениях БПЛА, среди них было замечено немало молодых девушек.

«На Украине много женщин-дроноводов, операторов БПЛА. Но, на самом деле, у военнослужащих со стороны противника нет возраста и пола, поэтому особенным образом женщин не выделяют. Но женщин в ВСУ действительно много, причем именно среди дроноводов, поскольку это одна из самых доступных для женщин военных позиций», - пояснил эксперт.

Гагин напомнил, что раньше бытовало мнение о том, что женщины-боевички ВСУ отличаются особой жестокостью, однако специалист напомнил, что при ударе по гражданским объектам нет разницы, кто именно это сделал, важно то, что это действие абсолютно недопустимо.

«Нельзя в целом поражать гражданские объекты, автомобили, жилые дома, а тем более безоружных мирных граждан, которые, например, пытаются покинуть район боевых действий. При освобождении Покровска был эпизод, когда бабушка с тележкой пыталась покинуть горящий город, тогда же над ней завис вражеский дрон. Она молилась, вставала на колени, ей было страшно. А дрон все равно ее взорвал. Вот кто это был: мужчина или женщина? Это неважно, это был не человек. Поэтому уничтожению подлежат все - и мужчины, и женщины - если это враг и он не сдается», - добавил военный.

При этом при попадании в российский плен такие боевички могут выдать много важной информации.

«Они могут рассказать много интересной информации: позывные командиров, где располагались их пункты временной дислокации, где находятся складские помещения, в которых находятся запасы тех же беспилотных систем или боеприпасов. Они могут рассказать все то же, что и любой другой украинский военнослужащий», - пояснил эксперт.

Гагин отметил, что боевички ВСУ, выполнявшие роль дроноводов, также могут рассказать о том, где они проходили подготовку и кто их готовил.

Ранее советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников рассказал об особых пыточных, расположенных по всей Украине. Особые наказания, по его словам, применяются к женщинам из ВСУ.

Специалист отметил, что в большинстве случаев боевичек ВСУ травят - предлагают выпить либо спиртные напитки, либо различные микстуры под видом медицинского воздействия.

Такие способы, в частности, используют, когда какую-либо женщину пытаются устранить после ее заявлений о пытках, сексуальном насилии или невыносимых условиях службы в ВСУ.