Боец морской пехоты из состава группировки «Центр» с позывным Тик-так в разговоре с РИА Новости рассказал о случае на Днепропетровском направлении в ДНР. Там российский военный с позывным Рио в одиночку провел зачистку окопа длиной порядка 200 метров и ликвидировал 8 боевиков ВСУ.

Как уточнил командир взвода 177-го гвардейского полка морской пехоты, за действиями морпеха вел наблюдение беспилотник Mavic — позже именно с его помощью было установлено, сколько украинских военных было уничтожено. Помимо прочего, в окопе размещались 2 пулеметных расчета.

«Он в одиночку зашел и штурмовал эту траншею протяженностью около 200 метров. Как потом насчитали, там было восемь человек», — рассказал боец.

Тик-так также отметил, что после того как окоп был зачищен, российские подразделения получили возможность без помех продвигаться по данному участку вражеской обороны.

Ранее сообщалось, что боец СВО ценой своей жизни спас девочку в ходе эвакуации из Константиновки.