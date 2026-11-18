Итальянские правоохранители задержали блогера Александра Слобоженко, подозреваемого на Украине в уклонении от мобилизации и от уплаты более 200 млн грн налогов, пишет украинское издание «Политика страны».

Сообщается, что Слобоженко был задержан 17 ноября в одном из отелей по запросу Бюро экономической безопасности Украины через Интерпол.

Ранее сообщалось, что живущая в Польше украинка сдала своего молодого человека правоохранителям из-за его измены, так как знала, что тот находится в розыске. Теперь его должны депортировать в Украину.