На начало 4 квартала 2026 года число самозанятых в столице превысило 2,5 миллиона человек – это 14% от общего числа зарегистрированных с стране плательщиков налога на профессиональный доход, сообщила заммэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Заммэра отметила, что самозанятость является удобным способом начать собственный бизнес, поэтому все больше москвичей выбирает этот налоговый режим.

«Самозанятые работают в самых разных сферах столичной экономики – от дизайна и ИТ-услуг до репетиторства и транспортных перевозок. Мы видим, как все больше горожан успешно реализуют себя в этом статусе. За 9 месяцев 2026 года в столице зарегистрировались почти 250 тысяч новых плательщиков налога на профессиональный доход, в результате их общее число к началу октября превысило 2,5 миллиона человек», – рассказала Мария Багреева.

Она также добавила, что столица помогает самозанятым интегрироваться в городскую экономику благодаря образовательным программам, цифровым сервисам и другим проектам поддержки предпринимателей.

Наиболее популярными сферами деятельности у самозанятых, которые указали их при регистрации, являются пассажирские и грузоперевозки, доставка, сдача квартир в аренду, реклама и маркетинг.

Всего за три квартала 2026 года московские самозанятые выдали 194,6 млн чеков, средний размер которого на конец сентября превысил 2,8 тыс. рублей.

За этот же период самозанятые города перечислили в бюджет столицы 16,4 млрд рублей, что на 7% больше, чем годом ранее. Всего же с 2018 года в бюджет Москвы поступило свыше 76 млрд рублей налога на профессиональный доход.

Напомним, что налог на профессиональный доход пользуется популярностью у предпринимателей, которые работают на себя и не нанимают сотрудников. В числе его преимуществ простота регистрации, автоматизированный режим передачи информации о полученных доходах. Также самозанятые не предоставляют налоговую отчетность и не используют кассовую технику.

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