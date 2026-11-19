В столице начался прием заявок на конкурс профессионального мастерства «Эффективная Москва». Его задача – выявить эффективные решения, которые помогают совершенствовать рабочие процессов в органах исполнительной власти Москвы, и людей, которые внедряют такие решения. О новом конкурсе рассказала заммэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Заммэра отметила, что Москва является огромным мегаполисом, управление которым требует решения множества сложных задач. Поэтому важно постоянно находить и внедрять инструменты, которые помогают повысить результативность принимаемых решений.

«Конкурс «Эффективная Москва» станет новой профессиональной традицией для сотрудников Правительства Москвы. Его цель – сформировать передовые подходы к управлению и разработать решения, которые послужат импульсом для роста всей столицы. Конкурс станет площадкой, где мы собираем практики, уже доказавшие свою результативность, оцениваем их потенциал и создаем условия для их дальнейшего развития», – добавила Мария Багреева.

Работы участников конкурса будут оцениваться по трем основным направлениям: «Эффективный процесс», «Цифровая эффективность» и «Экономика результата». Также для участников конкурса предусмотрено три спецноминации: «Мастерство команды», «Лучшая видеовизитка» и «Знатоки экономики». Победители получат образовательные сертификаты для прохождения обучения у ведущих экспертов. Кроме того, по итогам конкурса будет сформирован городской банк лучших решений, которые в дальнейшем будут внедряться в организациях столичного правительства.

Руководитель Управления кадровых сервисов столичного правительства Полина Логинова напомнила, что профессиональные конкурсы помогают выявлять эффективные решения, поддерживать и отмечать вклад команд и применять удачные практики в других направлениях.

Прием заявок на конкурс продлится до 31 декабря текущего года, подробная информация о нем представлена на сайте конкурса.

Организаторы – столичный департамент экономической политики и развития города и правление кадровых сервисов московского правительства.

Больше информации об профессиональных конкурсах Москвы можно найти на канале Комплекса экономической политики в МАКС.