Министерство обороны России в субботу проинформировало, что за минувшие сутки российские военные поразили площадки, где выпускают и складируют беспилотные летательные аппараты и безэкипажные катера ВСУ, а также аэродромы украинских войск.

В публикации ведомства уточняется, что удары по территории, где производят и хранят дроны и безэкипажные катера, равно как и по военным аэродромам, были нанесены силами оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии группировок ВС РФ.

Помимо этого, по данным Минобороны, были поражены энергетические и транспортные объекты, которые применяются для нужд Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили место совещания высокопоставленных представителей ВСУ.