Пункт временного размещения роты специальной разведки 121-го отдельного разведывательного батальона ВСУ уничтожен в Черниговской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

По информации источника, удар был нанесен в районе села Маховики. Подразделение украинской армии, как отмечается, планировало проводить диверсионные операции в тылу российских военных. В результате атаки погибли десять военнослужащих ВСУ.

Ранее российский FPV-перехватчик зацепился за тяжелый украинский беспилотник «Баба-Яга» и отследил его до места посадки.