Беспилотники ВСУ в ночь на 24 ноября атаковали Калужскую область. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru сказал, откуда противник запускал дроны.

Как он отметил, БПЛА на Калугу боевики запускали из тех мест, что и на Московский регион.

«Это Черниговская область — приграничный с Россией и Белоруссией регион», — сказал Иванников.

По его словам, Черниговщину, противник превратил в настоящую базу для сборки, ремонта и запуска беспилотных летательных аппаратов.

«ВСУ пользуется лесистой местностью, где осталось много объектов советской военной инфраструктуры, а населенные пункты использует для прикрытия», — сказал Иванников.

Он также акцентировал, что цели для ВСУ на российской территории определяют специалисты НАТО, предоставляющие Киеву необходимые разведданные.

«Задача номер один для стран альянса — подорвать обороноспособность нашей страны. Именно по этому принципу выбираются цели», — резюмировал Иванников.

Как сообщалось, силы ПВО вчера вечером и ночью 24 ноября уничтожили 60 беспилотников ВСУ в небе над Калужской областью. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Ранее в Минобороны проинформировали, что в течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО над территорией России перехватили и уничтожили 699 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.