Беспилотники ВСУ в ночь на 24 ноября атаковали Московский регион. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru сказал, откуда противник запускал дроны.

«Беспилотники ВСУ, атакующие Московский регион, могут запускаться с территории Черниговской области. Противник использует приграничные районы, где много лесов и объектов советской военной инфраструктуры, для создания баз по сборке, ремонту и подготовке беспилотных летательных аппаратов. Населенные пункты также используются противником для прикрытия», — рассказал Иванников.

По его оценке, основные маршруты БПЛА на Подмосковье проходят через Брянскую область. При этом противник может менять траектории полета, пытаясь обойти российские средства противовоздушной обороны.

«Иногда ВСУ пытаются обойти системы ПВО, заходя через Орловскую и Тульскую области. Таким образом противник пробует найти новые маршруты для прорыва к столице», — пояснил собеседник aif.ru.

Иванников также заявил, что при выборе направлений атак украинская сторона ориентируется на разведывательные данные НАТО.

«Среди потенциальных целей — объекты топливно-энергетического комплекса, критической инфраструктуры и предприятия оборонно-промышленного комплекса. Задача номер один для НАТО — подорвать обороноспособность России. По этому принципу и выбираются цели», — подытожил Иванников.

Как сообщалось, в период с 23:00 23 ноября по 8:00 24 ноября в сторону Московского региона летели 355 БПЛА. Большую часть нейтрализовали силы ПВО на дальних подступах. 63 беспилотника были уничтожены на подлёте к столице.

Ранее в Минобороны проинформировали, что в течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО над территорией России перехватили и уничтожили 699 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.