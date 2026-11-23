Российские силы противовоздушной обороны в ночь на 23 ноября отразили массированную атаку вражеских беспилотников в Ростовской области, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

«Было уничтожено и подавлено более 80 БПЛА в городе Каменске-Шахтинском и восьми районах области...» — написал он в своём канале на платформе «Макс».

Губернатор уточнил, что речь идёт о Шолоховском, Родионово-Несветайском, Верхнедонском, Мясниковском, Чертковском, Каменском, Усть-Донецком и Красносулинском округах. В последнем из-за упавших фрагментов БПЛА произошло возгорание.

Слюсарь отметил, что на место инцидента прибыли сотрудники экстренных служб. Он обратил внимание, что информация о ситуации в области будет уточняться. Губернатор также добавил, что в регионе по-прежнему нельзя проводить видеосъемку и фотографировать вражеские атаки или размещать подобные материалы в Сети.

Напомним, 22 ноября сообщалось о последствиях ночной атаки беспилотников ВСУ на Северский район Краснодарского края. Так, в посёлке городского типа Афипский повреждения получили 17 частных и два многоквартирных дома.