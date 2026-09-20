Российские военные тараном сбили в воздухе БПЛА ВСУ под Красным Лиманом

Военнослужащие ВС РФ в ходе круглосуточного боевого дежурства применили метод воздушного тарана для ликвидации вражеских дронов и барражирующих боеприпасов на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что беспилотники ВСУ были ликвидированы силами 37-го мотострелкового полка группировки войск «Запад».

«Операторы FPV-перехватчиков... настигли вторгнувшиеся в воздушное пространство БПЛА и барражирующие боеприпасы противника, осуществив их таран и уничтожение в воздухе», — подчеркнули в военном ведомстве.

В сообщении также уточняется, что расчеты подразделений беспилотной авиации, действуя в тесном взаимодействии со специалистами радиоэлектронной борьбы и постами визуального наблюдения, обеспечивают непрерывный мониторинг и эффективное подавление вражеских средств воздушного нападения в закрепленной зоне ответственности.

Ранее сообщалось, что группировка «Восток» сорвала атаку украинских БПЛА.