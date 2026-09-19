Пушилин сообщил о 18 пострадавших при атаках БПЛА в ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в республике пострадали 18 мирных жителей, в том числе трое детей, при атаках ударных беспилотников ВФУ 19 сентября.

По словам Дениса Пушилина, в результате атаки на рейсовый автобус в Горловке травмы получили 12 человек — трое детей, семь женщин и двое мужчин. Кроме того, есть пострадавшие в Волновахе (четверо мужчин), Красноармейске (одна женщина) и селе Спартак (одна женщина).

«Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь», — написал Денис Пушилин в Max.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае БПЛА повредили пять частных домов.