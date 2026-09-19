В Горловке при атаке БПЛА ВСУ на автобус пострадали 11 человек

Украинский беспилотник ударил по автобусу в Горловке, сообщил в субботу глава города Иван Приходько в мессенджере «Макс».
Согласно его сведениям, инцидент произошел на территории Никитовского района. Известно об 11 пострадавших при атаке.
«В результате удара дрона украинских террористов по пассажирскому автобусу в Никитовском районе Горловки ранения различной степени тяжести получили одиннадцать мирных жителей, в том числе мальчик и девочка 2016 г. р.», - написал Приходько.
Информации о состоянии пострадавших нет.
Напомним, накануне стало известно, что украинский дрон уничтожил гражданский автомобиль в Центрально-Городском районе Горловки.