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Минобороны: группировка «Восток» сорвала атаку БПЛА ВСУ

Сергей Мирный / РИА Новости
Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

Подразделения группировки войск «Восток» пресекли попытку атаки беспилотников в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, отметив, что воздушные цели были обнаружены при приближении к позициям российских подразделений.

По данным ведомства, в ходе отражения атаки были уничтожены разведывательные и ударные БПЛА различных типов, включая «Хорнет», «Вектор», «Домаха», ПД-2, FlyEye, «Фурию» и «Чаклун». Также, как утверждает Минобороны, были поражены тяжелые гексакоптеры типа «Баба-яга».

Часть беспилотников, по информации российского военного ведомства, пыталась приблизиться на малой высоте, используя лесополосы и особенности рельефа. Однако воздушные цели удалось обнаружить и уничтожить до достижения ими районов расположения подразделений.

В Минобороны заявили, что благодаря этому удалось предотвратить ущерб военным объектам и гражданской инфраструктуре.

Ранее российские военнослужащие нанесли удары по трем логистическим центрам ВСУ в Одесской и Харьковской областях.
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ОбществоБПЛАВСУМинобороны РФ
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