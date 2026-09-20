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Воробьев сообщил о последствиях атаки БПЛА на Подмосковье

Григорий Тимченко / spb.aif.ru
Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

Московская область ночью подверглась массированной атаке беспилотников. С 03:00 до 05:00 силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 249 БПЛА в 17 округах. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

В Раменском округе на Северном шоссе после падения дрона загорелась крыша 21-этажного жилого дома. Из здания было эвакуировано около 400 людей, включая 70 детей. Также повреждено 20 автомобилей.

В Софьино беспилотник попал в трехэтажный многоквартирный дом на улице Новой. Повреждены шесть квартир. Погибла 44-летняя женщина, еще пять человек пострадали, среди них двое детей.

Еще один человек погиб в Орехово-Зуевском округе. Пожилой мужчина находился в частном доме, который после атаки разрушился и загорелся. Один человек также пострадал в Ленинском округе. 

В Софьино вспыхнул пожар на складе. В городе Котельники дрон врезался в жилой дом в районе Новые Котельники — пламя охватило три этажа.

В Раменском, Коломне, Егорьевске, Ленинском, Люберцах, Лыткарино, Истре и Воскресенске зафиксированы повреждения и возгорания. В Истре повреждения получили жилой дом и здание предприятия, пострадавших нет. 

Экстренные службы продолжают ликвидировать последствия атаки. Воробьев призвал жителей соблюдать меры безопасности и не приближаться к местам падения беспилотников и их обломков.

Добавим, в ночь на 18 сентября в сторону Московского региона летело больше 350 вражеских беспилотников. Большая их часть была уничтожена на дальних рубежах.
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ПроисшествияМосковская областьатака БПЛА
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