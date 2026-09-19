Средства ПВО уничтожили 344 украинских БПЛА за ночь

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны отразили атаку более 340 беспилотников ВСУ. Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства обороны РФ.

«Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 344 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — отметили в оборонном ведомстве.

Часть воздушных целей нейтрализовали над акваторией Черного моря, а также на территории Дагестана. Значительное количество аппаратов было сбито в Краснодарском крае, Московском регионе и Ямало-Ненецком автономном округе. Остальные дроны были поражены в воздушном пространстве еще 12 субъектов РФ: Брянской, Тульской, Ростовской, Ленинградской, Курской, Новгородской, Владимирской, Липецкой, Орловской, Белгородской, Калужской и Рязанской областей.

Днем ранее Министерство обороны России информировало о том, что средства ПВО отработали по 328 украинским беспилотникам. Тогда уточнялось, что такое количество аппаратов было обнаружено в промежутке с 08:00 до 20:00 по московскому времени над территорией Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тульской областей, а также над Краснодарским краем и Дагестаном.