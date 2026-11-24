В течение двенадцати часов во вторник, 24 ноября, дежурные расчеты противовоздушной обороны ликвидировали в российском небе 32 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Официальную вечернюю сводку о результатах боевой работы опубликовало Минобороны России.

Как уточнили в военном ведомстве, воздушные цели нейтрализовали в промежутке между 08:00 и 20:00 по московскому времени. География перехватов охватила сразу семь субъектов Федерации. Расчеты ПВО отработали по целям в небе над приграничными Курской и Белгородской областями, а также в центральном направлении — над Калужской областью и Московским регионом. Кроме того, беспилотники ВСУ были уничтожены над южными территориями страны, включая Ростовскую область, Краснодарский край и Республику Крым.

По уточненным сведениям официальной сводки оборонного ведомства, все сбитые аппараты относились к самолетному типу. Информации о разрушениях на земле или пострадавших в вечернем сообщении министерства не приводится, точное распределение количества сбитых дронов по каждому из семи регионов в сводке также не раскрывается.

Как ранее, 24 ноября, пояснил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников, вооруженные силы РФ не ограничиваются отражением налетов и оперативно наносят ответные и упреждающие удары по ключевой инфраструктуре ВСУ. По оценке военного эксперта, эти действия выводят из строя железнодорожную сеть Украины, центры обработки данных и составы с военными грузами, а также парализуют морскую логистику противника.