Молдавское оборонное ведомство анонсировало введение обязательных военных сборов продолжительностью до 42 суток для граждан в возрастной категории от 18 до 55 лет. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны республики.

Инициатива о запуске базового курса подготовки была озвучена главой ведомства Анатолием Носатым еще в июне.

Как пояснили в пресс-службе, в настоящее время продвигается законопроект, призванный обновить механизм обучения резервистов национальных ВС.

Сокращенный курс длительностью до 42 дней охватит три группы населения. Первая — юноши 18-27 лет, отобранные для прохождения армейской службы. Вторая — студенты. Третья — граждане 27-55 лет, которые не служили и не зачислены в резерв.

В ведомстве подчеркнули, что нововведения вступят в силу по завершении всех законодательных процедур.

На текущий момент в республике действуют несколько форматов: годовая срочная служба, укороченный трехмесячный вариант для обладателей вузовских дипломов, а также альтернативная и контрактная служба.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах допустили призыв молодежи на военную службу.