В Нидерландах могут вернуться к призыву молодых людей на службу, если не будет хватать резервистов и добровольцев. Об этом в эфире радиостанции NPO 1 рассказал командующий вооруженными силами Нидерландов генерал Онно Эйхельсхейм.

Он сообщил, что сейчас добровольцев хватает, чтобы укомплектовать вооруженные силы страны, но не исключено, что «в определенный момент обществу может потребоваться предоставить дополнительные людские ресурсы». Как заявил Эйхельсхейм, страна должна «готовиться к самому худшему сценарию», но не уточнил, что именно он имеет в виду.

По словам генерала, вопрос с возможным призывом молодежи на службу прорабатывается.

Данные заявления прозвучали на фоне общенациональной молодежной забастовки против планов властей вернуть обязательную службу в армии. Напомним, в акции, которая состоялась 20 ноября, участвовали учащиеся более 60 школ как минимум в 16 городах Нидерландов.

Сейчас воинская обязанность в стране не отменена, но призыв на службу приостановлен с 1997 года.