Националист Игорь Гангала, командовавший ротой БПЛА в 107-й бригаде теробороны ВСУ, убит ударом дрона в Донецкой Народной Республике, сообщил близкий к российской группировке войск «Север» канал «Сверенный ветер» в мессенджере «Макс».

«В результате точного удара БПЛА в ДНР ликвидирован идейный нацист и командир роты БПЛА 107-й бригады теробороны капитан Гангала Игорь», - говорится в сообщении.

34-летний Гангала был потомственным бандеровцем. Он родился в Черновцах, был одним из координаторов «майдана» в этом городе. Гангала руководил местной молодежной нацистской организацией. Она появилась в 1911 году во Львове как украинский аналог скаутского движения, одним из самых известных ее воспитанников был Степан Бандера. В 1980-х годах «Пласт» возродили.

Вместе с Гангалой был ликвидирован старший лейтенант Николай Гринько, который также воевал в составе 107-й бригаде теробороны ВСУ с позывным «Борода».

Кроме того, в Донецкой Народной Республике в результате артиллерийского удара был уничтожен боевик 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ капитан Игорь Собецкий.

Ранее сообщалось, что расчеты ударных беспилотников «Герань» отдельной бригады войск БПЛА «Варяг» нанесли удары по серверным помещениям ЦОД и НПЗ на территории Украины.