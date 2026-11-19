В зоне СВО ликвидирован старший лейтенант Андрей Дедурик, служивший в центре информационно‑психологических операций Сил специальных операций Украины. Об этом сообщил Telegram‑канал «Северный ветер».

По данным источника, Дедурик руководил сетью кол‑центров, которые применялись для мошеннических схем против граждан России.

Также в сводке фигурирует капитан 116‑й бригады территориальной обороны Украины Владислав Солодовник. Его гибель зафиксирована в районе Стецковки в Сумской области.

Ранее сообщалось, что российский военнослужащий ликвидировал грузинского наемника в схватке на ножах.