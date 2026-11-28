Четверо офицеров Вооруженных сил Украины в званиях от лейтенанта до капитана были ликвидированы на территории ДНР. Об этом информирует канал «Северный ветер» в «Максе».

На краматорском направлении ликвидирован капитан Алексей Коротич, занимавший должность начальника медицинского пункта 125-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Там же были ликвидированы командир инженерного взвода 91-й бригады поддержки лейтенант Артем Каращук и старший лейтенант Иван Сидоренко.

«В ДНР ликвидирован боевик штурмовой бригады „Лють“ капитан Штембер Максим», — добавил «Северный ветер».

Ранее в ДНР ликвидировали двух офицеров президентской бригады Нацгвардии Украины.