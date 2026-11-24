Человек, нашедший деньги на улице, может оставить их себе, если собственника не удастся установить в течение шести месяцев после подачи заявления о находке в полицию. Об этом НСН заявила заслуженный адвокат России Людмила Айвар.

Эксперт сослалась на статью 228 Гражданского кодекса РФ. Юрист пояснила, что при обнаружении денег необходимо вернуть их владельцу, если он известен. Если установить собственника не удалось, нашедший обязан сообщить о находке в полицию или органы местного самоуправления и обеспечить сохранность средств. Размер найденной суммы при этом не имеет значения.

По словам Айвар, обращаться в суд придется в нескольких случаях. Речь идет о ситуациях, когда полиция отказывается возвращать деньги после истечения полугода, государство претендует на находку или возник спор о ее принадлежности. Судебное разбирательство также может потребоваться, если деньги изъяли в рамках уголовного дела, но их законный владелец не установлен.

Адвокат добавила, что собственник, которому вернули найденные деньги, должен выплатить нашедшему вознаграждение в размере до 20% от суммы. Если владелец отказывается это делать, человек может обратиться в суд.

Ранее адвокат Сергей Жорин объяснил, как взыскать ущерб с водителя, облившего из лужи.