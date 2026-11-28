В середине этой осени впервые с 2020 года ставки долгосрочной аренды жилья пошли вниз, и дело не только в столице: в городах-миллионниках средняя цена съёма однушки за год снизилась на 3,1%. Эксперты называют две причины — рекордный рост предложения и отток арендаторов. Все подробности — в материале aif.ru.

Ставки сдают позиции

«Средние ставки аренды однокомнатных квартир за год снизились в 10 городах-миллионниках, без учета Москвы. Наибольшее снижение отмечено в Краснодаре (-11%), Санкт-Петербурге (-7,2%) и Казани (-6,6%). В целом по городам-миллионникам, без учета Москвы, средняя ставка аренды однокомнатных квартир оказалась на 3,1% ниже, чем годом ранее», — рассказала директор департамента аренды «Этажей» Ольга Павлинова.

Двушки подешевели на 2,8%: снижение коснулось 11 городов-миллионников (без учета столицы), а лидеры коррекции — Санкт-Петербург (минус 11%), Уфа (минус 9,3%) и Ростов-на-Дону (минус 6,5%). Данные пресс-службы «Яндекс Аренды» подтверждают картину: за 1–26 ноября 2026 года средняя ставка была ниже уровня ноября 2025 года в 13 из 15 городов-миллионников без учета Москвы. Так, в Казани однушку можно снять за 36,2 тыс. рублей против 37,5 тыс. годом ранее.

«Наиболее заметная коррекция происходит в Краснодаре, Казани и Екатеринбурге, где цены на аренду квартир снизились примерно на 8–11% за год», — оценил ситуацию на рынке аренды руководитель комитета по аналитике Гильдии профессиональных риэлторов Константин Ламин.

Но единого движения цен вниз всё-таки нет. По подсчетам президента Национальной палаты недвижимости Дмитрия Щегельского, в Петербурге ставки за год упали на 10–15%: комната стоит 16,5 тыс. рублей в месяц, студия — 30 тыс., однушка — 38 тыс., двушка — 54 тыс., трешка — 69,2 тыс. Зампредседателя Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Сусана Киракосян предостерегает: «Говорить о повсеместном снижении было бы не совсем корректно».

Инвестиционный бум выходит в аренду

Почему же рынок «развернулся» именно сейчас? «Основная причина снижения — это выросший объем предложения, с одной стороны на этом фоне выросла доля бюджетных вариантов жилья, которых раньше был острый дефицит, с другой — обострилась конкуренция между собственниками. На рынок выходит все больше квартир периода инвестиционного бума, когда ипотека была рекордно доступной, плюс освобождается жилье, которое занимали те, кто купил новостройку на этапе котлована и сейчас получил ключи», — объясняет Ольга Павлинова.

Дополнительное давление оказывает и рынок продажи. Высокие ставки по ипотеке, по словам Константина Ламина, ограничили число покупателей, поэтому часть инвестквартир и «лишнего» жилья уходит в аренду, конкуренция между собственниками обостряется, а срок поиска жильца растет. «Завышенная ставка может обернуться простоем и потерей дохода», — считают в «Яндекс Аренде»: чем больше похожих квартир доступно арендатору, тем сложнее сдать жилье дороже соседних вариантов.

Масштаб наплыва предложения демонстрирует статистика рекламы на аренду жилья в том же Петербурге: год к году количество комнат в объявлениях выросло в 2,3 раза, студий — в 2 раза, однушек — в 2,5 раза, двушек — в 1,9 раза, трешек — в 1,5 раза. «Естественно, что увеличение предложения при нерастущем спросе приводит к снижению арендных ставок», — констатирует эксперт Щегельский.

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Спрос сдает

Однако сместилась и вторая чаша рыночных весов. «Количество арендаторов в 2026 году снизилось. Предположу, что на 10–15%. Это в первую очередь произошло из-за оттока мигрантов», — считает Щегельский. По его словам, снижение спроса все заметили сейчас, а началось оно еще год назад.

Август и сентябрь — традиционно самые жаркие месяцы по силе спроса — ожидаемого роста не принесли. Сыграла и сезонность: к концу осени, отмечают в «Яндекс Аренде», основной поток переездов, связанных с учебным годом и возвращением деловой активности после отпусков, позади, спрос ослабевает, и собственникам приходится активнее конкурировать за жильца.

Похожая логика и у Сусаны Киракосян: после пика августа и сентября рынок остывает, а инвестиционные квартиры, вышедшие в аренду, давят на ставку — собственнику приходится «уступать в цене или давать дисконт».

Впрочем, снижение продолжится, уверен Дмитрий Щегельский, пока растет предложение: «Если количество предложений не уменьшится и количество арендаторов не увеличится, то снижение цен на аренду будет продолжаться».