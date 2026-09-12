США располагают инструментами, которые позволяют оказывать давление на украинское руководство и Владимира Зеленского. Об этом заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев. По его мнению, среди возможных мер Вашингтона остаются персональные санкции и блокировка финансовых активов.

Золотарев считает, что положение Зеленского становится более уязвимым на фоне изменения отношения со стороны некоторых западных партнеров. Он также ожидает новых действий со стороны украинских антикоррупционных структур, которые, как полагает эксперт, могут усилить давление на руководство страны.

«Над Зеленским сгущаются тучи, и он в глазах некоторых партнеров превращается, давно превратился из части решения проблемы в часть проблемы, что делает его потенциально уязвимым», — сказал эксперт.

По оценке политтехнолога, Великобритания и Евросоюз заинтересованы не столько в смене украинского президента, сколько в ограничении его полномочий и усилении контроля над происходящими в стране процессами. При этом, считает Золотарев, Вашингтон также может подключиться к этому давлению, располагая достаточно широким набором политических и экономических инструментов.

Ранее сообщалось, что требование главы киевского режима Владимира Зеленского предоставить Украине дополнительное финансирование из-за огромной дыры в бюджете озадачило Евросоюз.