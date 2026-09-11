Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
Примерное время чтения: меньше минуты
831

На Западе назвали требование Зеленского, ставшее сюрпризом для Европы

IMAGO / Chris Emil Janssen / www.globallookpress.com
Москва, 11 сентября - АиФ-Москва.

Требование главы киевского режима Владимира Зеленского предоставить Украине дополнительное финансирование из-за огромной дыры в бюджете озадачило Евросоюз. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Berliner Zeitung.

«Когда в августе группа представителей европейских правительств прибыла в Киев по случаю Дня независимости Украины, их ждал неприятный сюрприз», – отмечает автор статьи.

Зеленский тогда объявил союзникам, что Украине требуются дополнительные 27 миллиардов долларов, чтобы продержаться до конца 2026 года. Обозреватель напомнил, что до этого Европа одобрила Киеву кредит в размере более 100 миллиардов долларов.

Дальнейшие действия Европы издание называет неясными. Известно, что Брюссель рассматривает возможность ускорить выплаты из уже одобренного займа. Также опять звучат идеи об использовании замороженных активов РФ, однако эта мера вызывает споры среди стран-членов ЕС.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия одобрила выделение 6,1 млрд евро на закупку оружия для Украины.
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
Политика
Следующий материал

Самое интересное в соцсетях
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть