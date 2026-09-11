Требование главы киевского режима Владимира Зеленского предоставить Украине дополнительное финансирование из-за огромной дыры в бюджете озадачило Евросоюз. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Berliner Zeitung.

«Когда в августе группа представителей европейских правительств прибыла в Киев по случаю Дня независимости Украины, их ждал неприятный сюрприз», – отмечает автор статьи.

Зеленский тогда объявил союзникам, что Украине требуются дополнительные 27 миллиардов долларов, чтобы продержаться до конца 2026 года. Обозреватель напомнил, что до этого Европа одобрила Киеву кредит в размере более 100 миллиардов долларов.

Дальнейшие действия Европы издание называет неясными. Известно, что Брюссель рассматривает возможность ускорить выплаты из уже одобренного займа. Также опять звучат идеи об использовании замороженных активов РФ, однако эта мера вызывает споры среди стран-членов ЕС.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия одобрила выделение 6,1 млрд евро на закупку оружия для Украины.