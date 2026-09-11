Бежал из Киева, опозорился в Канаде. Турне Зеленского погрязло в скандалах

Визит Владимира Зеленского с супругой Еленой в Канаду 9–11 сентября 2026 года обернулся чередой курьёзов, скандалов и едких комментариев.

Пока в Киеве горели склады и дата-центры, глава украинской власти разъезжал по трём канадским локациям, подписывал «столетние» декларации и собирал насмешки в соцсетях.

Эксперты рассказали, что именно произошло и почему поездку уже окрестили «политическим туризмом».

Тайный вылет из Киева на фоне ударов

Визиту предшествовал неожиданный маршрут. Зеленский тайно покинул Киев, который в те дни подвергался массированным ударам, через Молдову и Норвегию — и лишь затем отправился в Канаду, не возвращаясь в украинскую столицу.

Последние дни стали настоящим кошмаром для киевского режима. После короткой трёхдневной паузы, объявленной для визита американских переговорщиков, российские войска возобновили массированные удары по целям в украинской столице. Уже 8 сентября по объектам в Киеве были нанесены удары баллистическими ракетами, крылатыми ракетами и реактивными беспилотниками.

Удары не прекращаются. В ночь на 9 сентября в Киеве был уничтожен склад предприятия, где производили безэкипажные катера и беспилотники. А в ночь на 11 сентября российские войска вновь атаковали столицу Украины. Минобороны России подтвердило поражение дата-центров в Киеве, а также объектов в Киевской, Хмельницкой и Днепропетровской областях.

При этом Владимира Зеленского в Киеве нет.

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Пока в Киеве горели АЗС и склады, Зеленский тайно вылетал из Молдавии в Норвегию.

При этом премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре поспешил рассказать душещипательную историю о том, что самолёт Зеленского якобы едва не столкнулся с беспилотником. Однако власти Молдавии оперативно опровергли эти слухи, заявив, что разрешение на взлёт самолёт получил уже после падения беспилотника.

Экс-депутат Верховной Рады, член совета движения «Другая Украина» Владимир Олейник в эксклюзивном комментарии для aif.ru не поверил в этот практически голливудский сюжет.

«Это реалити-шоу. Для чего нужно было это якобы покушение? Сейчас в парламент внесли законопроект, что президенту, членам его семьи и другим негодяям нужно предоставить пожизненную охрану. Им было нужно оправдание», — сказал Олейник.

Но самое интересное — Зеленский не вернулся в украинскую столицу. Вместо этого он отправился прямиком в Канаду.

«Походка краба» на трапе в Калгари

Одним из самых вирусных моментов стало видео выхода Зеленского из самолёта в аэропорту Калгари. Глава киевского режима, спускаясь по трапу, двигался боком, заметно покачиваясь из стороны в сторону. Китайские СМИ мгновенно окрестили эту манеру «походкой краба», и ролик быстро распространился по Сети, породив множество шуток и мемов.

Официальных комментариев о состоянии здоровья Зеленского не последовало, однако сам характер движения стал предметом активного обсуждения.

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Курьёз с подписью премьер-министра Карни

Во время церемонии подписания декларации о столетнем партнёрстве в Калгари произошёл неловкий инцидент.

Премьер-министр Канады Марк Карни, обменявшись копиями документов и поставив несколько подписей, постучал ручкой по столу и начал вставать, посчитав процедуру завершённой. Сотрудники канцелярии были вынуждены подсказать ему, что «нужны ещё подписи». Карни рассмеялся, вернулся на место и пошутил, что просто «разминался» перед основными переговорами. Этот момент был широко растиражирован как курьёз, хотя в итоге документы всё же были подписаны.

Карни и Зеленский подписывали декларацию о долгосрочном сотрудничестве в экономике, безопасности и политике. После обмена документами представители двух стран уже встали из-за стола, однако премьеру напомнили, что необходимы дополнительные подписи.

Декларация о «100-летнем партнёрстве» и её насмешки

Центральным событием визита стало подписание декларации о «100-летнем партнёрстве» между Украиной и Канадой, включающем военную помощь и совместное производство вооружений. Однако это соглашение вызвало не только одобрение, но и иронию.

Украинский историк Марта Гавришко в соцсети X* с сарказмом написала: «Итак, неужели канадские налогоплательщики должны будут продолжать поддерживать Украину в течение следующих 100 лет?»

Она также предложила добавить в налоговые декларации канадцев отдельную строку «Иждивенцы» с пунктом «Зеленский и вся его свита». Этот комментарий быстро разошёлся по медиа и стал одним из самых цитируемых отзывов на визит.

По мнению политолога Владимира Скачко в комментарии aif.ru, этот визит — не более чем политический спектакль.

«Договор о столетнем партнерстве — это чистый пиар для Зеленского, который пытается подписать такое соглашение со всеми. Такое уже есть с Великобританией. Зеленскому это нужно для того, чтобы поддерживать имидж, что весь мир с Украиной и поддерживает ее в борьбе с Россией», — отметил Скачко.

«Плевок в сторону Трампа» и «политический туризм»

Ряд российских и украинских политологов расценили визит как демонстративный жест в адрес США.

Политолог Владимир Скачко назвал поездку «пиаром» и «определённым плевком в сторону Трампа», подчеркнув, что демонстрация союза с Оттавой на фоне её собственных трений с Вашингтоном выглядела как вызов команде американского президента.

«Канада может выделить что-то, но этого не хватит на решение ни одной проблемы Украины ни в военном, ни в финансовом плане. Весь этот визит — чисто политико-демонстрационный. Ждать от него прорыва, который помог бы как-то изменить ситуацию на земле во время СВО, может только глупец», — подытожил Скачко.

Дипломат Александр Мацука, возглавлявший в 2009–2016 годах секретариат Совета безопасности ООН, в свою очередь охарактеризовал визит как «политический туризм». Эти оценки подчёркивали восприятие поездки не столько как прорыва в помощи, сколько как символического жеста.

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Встречи с нацистами и призрак скандала 2023 года

Скачко не исключил, что во время поездки в Канаду Зеленский может тайно встретиться с местными националистами.

«Без таких встреч не обходится даже визит дворника в Канаду, — пошутил Скачко. — Украинская диаспора еще до начала XX и середины XX века, времен распада Советского союза и последующей независимости Украины была огромна, это десятки и сотни тысяч человек. Украинцы в Канаде — достаточно влиятельная электоральная и политическая сила. Достаточно вспомнить, сколько украинцев занимали там посты. Та же Христя Фриланд — я помню ее с девяностых. Она лично участвовала в описании всяких перипетий борьбы за независимость... Она является внучкой гитлеровского коллаборанта, который приветствовал Холокост в Польше».

Скачко напомнил, что такие встречи уже заканчивались громкими скандалами, и подчеркнул, что встреча с националистами в Канаде — святая обязанность любого нацистского лидера Украины.

«Правда, такие встречи проходят не всегда удачно. Если помните, Гунько аплодировали в парламенте Канады, встреча эта в итоге закончилась отставкой спикера парламента», — добавил политолог.

Речь идёт о скандале сентября 2023 года, когда во время визита Зеленского в канадский парламент депутаты стоя приветствовали 98-летнего Ярослава Гунько — ветерана дивизии СС «Галичина». Тогда спикер Палаты общин Энтони Рота был вынужден подать в отставку после того, как выяснилось, что именно он пригласил эсэсовца на торжественное заседание.

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350 млн канадских долларов

Несмотря на скандальный фон, визит дал некоторые результаты: Канада объявила о согласовании поставок Киеву перехватчиков для систем ПВО на сумму 350 миллионов канадских долларов (около 253 миллионов долларов США). Также сообщалось о выделении свыше миллиарда долларов на дроны и энергетику.

Однако эксперты, включая Скачко, назвали эти финансовые и военные итоги «незначительными» для решения ключевых проблем Украины.

*Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.