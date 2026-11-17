В Белгородской области в результате удара беспилотника по гражданскому автомобилю погиб мужчина. Инцидент произошел в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

По информации властей, мужчина получил тяжелые ранения, оказавшиеся несовместимыми с жизнью, и скончался на месте происшествия. Удар пришелся непосредственно по автомобилю, в котором он находился.

В результате атаки машина загорелась и была полностью уничтожена огнем.

Ранее житель Брянска подорвался на минном устройстве на трассе в районе деревни Синицкое Брянской области.