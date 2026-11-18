Операторы беспилотников российской группировки войск «Восток» нанесли серию ударов FPV-дронами по скоплениям украинских военнослужащих в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, группы противника были обнаружены расчетами разведывательных беспилотников 36-й общевойсковой армии во время перемещения между опорными пунктами. После выявления целей российские военные применили FPV-дроны, атаковав украинских военнослужащих, находившихся как на открытых участках, так и в укрытиях и на оборудованных позициях.

В Минобороны отметили, что в результате ударов удалось нарушить перемещение подразделений ВСУ между опорными пунктами. Кроме того, были сорваны попытки украинской стороны усилить передовые позиции в этом районе.

Ранее российские военные продвинулись в Запорожской области и взяли под контроль село Заливное. Боевиков ВСУ из населенного пункта выбили бойцы группировки войск «Восток».