В одной из воинских частей Вооруженных сил Украины мобилизованных военнослужащих привязывали к деревьям и удерживали в таком положении несколько дней. Об этом заявил депутат Верховной рады Георгий Мазурашу.

Парламентарий также разместил видеозапись судебного заседания, на котором военнослужащий, сбежавший из части, рассказал об издевательствах. По его словам, солдат связывали за руки, привязывали к деревьям и оставляли на двое суток, в течение которых подвергали избиениям.

Мужчина при этом объяснил свой побег стремлением спасти собственную жизнь.

Ранее суд на Украине отправил под стражу на два месяца двух военных ВСУ из медицинской роты полка «Скала» за жестокие избиения сослуживцев.