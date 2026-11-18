Украинские формирования предприняли атаку на Краснодар с использованием беспилотных летательных аппаратов, сообщили в администрации города.

В связи с этим в краевом центре был введён режим опасности БПЛА и задействованы средства противовоздушной обороны.

«В Краснодаре звучит сигнал "Внимание всем" — идёт отражение атаки БПЛА», — подчеркнула мэрия в своём канале на платформе «Макс».

Администрация призвала жителей города сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности. Кроме того, в мэрии напомнили о правилах поведения в рамках действия режима опасности беспилотников.

В ночь на 16 ноября атаке вражеских БПЛА подвергся Северский район Краснодарского края. Глава муниципалитета Алексей Чеверев сообщал о шести пострадавших, включая одного ребёнка. Также получили повреждения жилые дома в станице Северской и произошло возгорание на территории одного из предприятий в посёлке Ильском.