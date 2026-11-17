Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что Берлин в 2027 году направит киевскому режиму примерно 11,6 миллиарда евро, несмотря на то, что бундестаг пока окончательно не утвердил эту статью бюджета ФРГ.

Немецкий парламент в сентябре в первом чтении рассмотрел проект главного финансового плана страны на следующий год. В частности, документом было предусмотрено выделение Украине указанной суммы. 27 ноября должно пройти итоговое голосование по проекту бюджета.

«В следующем году Германия предоставит Украине помощь на сумму приблизительно 11,6 миллиарда евро», — сказал Писториус на пресс-конференции контактной группы по вопросам помощи ВСУ.

Он подчеркнул, что Берлин хочет оставаться крупнейшим донором этой страны.

Напомним, 9 ноября газета Financial Times сообщила, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум, связанный с дальнейшим финансированием киевского режима. Позже издание со ссылкой на источники написало, что в среду, 18 ноября, Еврокомиссия намерена представить предложение, касающееся выделения кредита Украине в размере 45 миллиардов евро под гарантии бюджета ЕС.