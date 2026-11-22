В английской деревне Барнэм прошёл референдум, в ходе которого местные жители высказались за выход из состава Великобритании из-за планов властей открыть неподалёку центр для содержания нелегальных мигрантов, сообщает Sky News.

За независимость деревни высказались 257 человек, против — 16, ещё один бюллетень признали недействительным. При этом, как подчёркивает телеканал, референдум не имеет юридической силы.

Поводом для акции стало намерение правительства переоборудовать бывшую базу Королевских ВВС Барнэм в центр для просителей убежища, прибывающих в страну через Ла‑Манш. В сентябре текущего года жители деревни Пиддингтон также провели референдум о выходе из состава Великобритании в знак несогласия с аналогичными планами властей.

Ранее издание Times также сообщало, что британский премьер‑министр Энди Бернем намерен вернуть страну в Евросоюз.