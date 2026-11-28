Владимир Зеленский подписал указ, которым вводится запрет для украинских средств массовой информации на публикацию сведений о повреждениях объектов критической инфраструктуры и графиках их ремонта. Документ, утверждающий соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), размещен на официальном портале главы государства. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно тексту постановления, профильным органам власти поручено в срочном порядке пресекать появление в медиа любых данных о масштабах разрушений и сроках восстановления стратегических объектов.

Кроме того, под строгие ограничения попала информация об этапах возведения и текущем состоянии защитных конструкций на предприятиях топливно-энергетического комплекса и в секторе жизнеобеспечения населения, включая объекты из региональных и городских планов устойчивости.

Ранее российские силы приступили к нанесению ударов по объектам двойного назначения, значимым для украинской экономики, исключительно в ответ на действия киевского режима, который открыто провозгласил курс на подрыв экономики РФ и начал атаковать суда с мирными грузами и нефтеперерабатывающие заводы.

В Минобороны России подчеркивают, что поражению подвергаются исключительно объекты энергетической, транспортной и топливной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ. За минувшую неделю российские военные провели два массированных и двенадцать групповых ударов, выведя из строя два десятка энергетических подстанций, военные аэродромы и предприятия военно-промышленного комплекса.