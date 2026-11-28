Премьер Италии Джорджа Мелони остро отреагировала на ситуацию вокруг операции украинских сил в порту Бенгази, глава киевского режима Владимир Зеленский получил предупреждение.

Президент российской ассоциации прибалтийских исследований, профессор Николай Межевич в эксклюзивной беседе с aif.ru объяснил, чем эта ссора грозит Киеву.

Напомним, 27 ноября правительственный Дворец Киджи сообщил, что Мелони провела телефонный разговор с Зеленским, в ходе которого выразила обеспокоенность операцией украинских сил в порту Бенгази. Зеленский в ходе беседы опроверг собственное заявление и признал, что удар ВСУ не был согласован с западными союзниками Украины. Уточняется, что разговор был напряженным.

Источник Bloomberg сообщил, что атака на российские суда в Ливии охладила отношения Рима и Киева. Мелони заявила Зеленскому, что поддержка Украины не распространяется на действия, угрожающие безопасности Италии.

Агентство отмечает, что премьер была одним из последовательных сторонников Зеленского, однако ее реакция показывает, что раздражение после атаки не прошло.

«В Европе люди по-разному реагируют на Зеленского. И кто-то свою позицию не изменит только потому, что Зеленский воюет с русскими, что делает его в их глазах хорошим. При этом есть и другие: те, кто прекрасно понимает, что русских они победить не смогут, а тут еще им приходится терпеть оскорбления непонятно от кого. Зеленский своими выходками нарушает нормы классической дипломатии. Эти нормы нарушают многие, достаточно посмотреть на то, что мы слышим из Таллина. Но то, что Зеленский в числе нарушителей не один, не освобождает его от ответственности. Зеленский еще и требует, в отличие от того же Таллина, десятки миллионов долларов или евро. Если все потраченные на Украину деньги вложили бы в экономику той же Эстонии, туда приезжали бы побираться на улицах швейцарцы и сингапурцы. Но в Эстонии ничего подобного нет. Государство еще и отнимает у своих, чтобы помочь Зеленскому», - пояснил эксперт.

Межевич отметил, что это лишь один небольшой штрих в общей картине европейской помощи.

«Зеленский страшно боится поражения, разгрома на линии боевого соприкосновения. И правильно делает. Но он не видит еще одну опасность, то, что своим поведением он распугивает Европу. Но нас это, конечно, должно устраивать», - добавил специалист.

Ранее стало известно, что Зеленский получил жесткий ответ за хамство.