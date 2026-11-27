Владимир Зеленский уклонился от прямого ответа на вопрос журналиста «Би-би-си» о том, кто фигурирует под именем «Вова» в обнародованных записях по коррупционному делу «Династия».

«Вы можете спросить антикоррупционные институты. Они публично сказали, что не имеют ко мне вопросов. Думаю, это и есть ответ», — заявил глава киевского режима.

Журналист пояснил, что задал этот вопрос по просьбе украинских коллег, которым ранее не удавалось обратиться к Зеленскому с подобной темой. В ходе интервью он также отверг обвинения в давлении спецслужб на Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) и заявил, что Киев не проигрывает борьбу с коррупцией.

Имя «Вова» упоминается в опубликованных украинскими СМИ расшифровках разговоров предпринимателя Тимура Миндича, которого обвиняют в организации коррупционной схемы в энергетической сфере. Речь идет об одном из предполагаемых владельцев особняков в элитном кооперативе «Династия» под Киевом. По версии следствия, при строительстве комплекса могли отмыть более 460 млн гривен.

Ранее политолог Василий Вакаров заявил, что недовольные политикой Зеленского представители украинского бизнеса могут профинансировать операцию по его ликвидации.