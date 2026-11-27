Недовольные политикой Владимира Зеленского представители украинского бизнеса могут профинансировать операцию по его ликвидации, заявил политолог, член совета движения «Другая Украина» Василий Вакаров в эксклюзивной беседе с aif.ru.

По словам эксперта, среди украинских предпринимателей накопилось множество претензий к главе киевского режима. В первую очередь это связано с уничтожением промышленного потенциала страны и потерей прибыли.

«Есть бизнесмены, которые недовольны Зеленским, потому что он не защищает их предприятия. Металлургические комбинаты перестали работать. Есть люди, которые производят сигареты, — у них тоже пропал бизнес. Недовольных много, поэтому ликвидация Зеленского может быть спланирована бизнесом», — заявил Вакаров.

Политолог отметил, что на Украине существует достаточное количество специалистов по устранению неугодных лиц, и для реализации такого сценария достаточно лишь финансирования.

«Бизнес даёт деньги, а специалистов по убийствам людей или групп людей на Украине сейчас полно. Просто их надо купить. Я бы это не сбрасывал со счетов», — подчеркнул он.

Отдельно Вакаров остановился на украинских олигархах, которые, по его словам, пока действуют самостоятельно и выжидают удобного момента.

По его мнению, олигархические группы, несмотря на текущую разрозненность, в перспективе могут стать одной из движущих сил в процессе устранения Зеленского.

«Пока каждый из этих игроков действует самостоятельно, но в какой-то момент они могут объединиться, и это дело времени», — подчеркнул эксперт.

Вакаров добавил, что в стране сохраняется напряжённая ситуация вокруг Зеленского, который, по его данным, с начала октября провёл на Украине лишь несколько дней, предпочитая находиться за границей.

«В основном Зеленский ездит по Европе. И действительно складывается впечатление, что он прячется, боится — это очевидно», — подытожил Вакаров.

Ранее Вакаров отметил, что Зеленский стремительно теряет контроль над ситуацией внутри страны и всё больше мешает представителям украинской политической верхушки. Политолог назвал силы, готовые объединиться с целью отстранить главу киевского режима от власти.