Владимир Зеленский в последнее время ведет себя по отношению к странам Евросоюза так, словно они находятся у него в подчинении. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью ТАСС, комментируя возражения главы киевского режима по поводу возможного визита европейских представителей в Москву.

По мнению дипломата, европейские государства сами поставили себя в положение вассалов и теперь должны определиться, готовы ли они с этим мириться.

«Либо они в нем находятся, и что тогда жаловаться, либо они все-таки вспоминают о том, что они независимые государства», — сказала Захарова.

Ранее Мария Захарова сравнила Зеленского с ряженым террористом-попрошайкой.