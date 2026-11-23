Идея реформирования Организации Объединенных Наций возникла задолго до недавнего саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне, где этот вопрос обсуждали лидеры России, США и Китая. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, необходимость преобразований продиктована накопившимися проблемами в работе организации. При этом дипломат считает, что ООН требуется не просто постепенная реформа, а полноценный «ремонт».

В эфире радиостанции «Комсомольская правда» Захарова пояснила, что изменения внутри организации происходят постоянно: создаются новые структуры, обновляются существующие институты, назначаются специальные представители и расширяется повестка.

Однако, по мнению дипломата, некоторые государства пытаются приспособить ООН под собственные интересы, что негативно отражается на ее деятельности. В результате организация постепенно утрачивает первоначальное предназначение и нуждается в более серьезных преобразованиях.

Особое внимание Захарова уделила необходимости пересмотра работы Совета Безопасности ООН, поскольку международная обстановка существенно изменилась со времени создания организации после Второй мировой войны.

«Но я хочу сказать, что когда мы говорим о реформе, то, конечно, в первую очередь все подразумевают реформу Совета Безопасности, потому что прошли за XX век процессы, которые требуют этого. Однако кроме реформы Совета Безопасности нужна, тут уже надо говорить комплексно, и реформа, и поднастройка, и ремонт других отношений, организаций, структур системы ООН, которые были созданы с величайшим видением будущего, такой был фантастический взгляд наших предшественников, но которые превратились, или превращаются, или периодически буквально пытаются их утопить до какого-то уровня просто низменности», - отметила дипломат.

Ранее Захарова заявила, что масштабная реформа ООН должна устранить все негативные явления даже в самых отдаленных структурах всемирной организации.