Подход ЮНЕСКО, который состоит в исключении имён погибших российских корреспондентов из доклада о безопасности журналистов, демонстрирует признаки неонацизма, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она также отметила, что речь идёт о «прямом подлоге». По словам Захаровой, доклад ЮНЕСКО готовился с учётом информации, которая предоставлялась некоторыми анонимными неправительственными организациями (НПО). Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что такая практика нарушает устав и межправительственный статус этой международной структуры.

«Вот это и есть прямое проявление того самого неонацизма», — написала дипломат в своём Telegram-канале.

Захарова пояснила, что имена погибших российских журналистов убрали из списка жертв под предлогом «некой методологии», которая представляет собой открытую селекцию и циничную сегрегацию людей по национальному признаку. Официальный представитель МИД РФ уверена, что подобные проявления глубоко связаны с верой Запада в свою исключительность.

Напомним, 19 ноября в штаб-квартире ЮНЕСКО началась 35-я сессия Межправительственного совета Международной программы развития коммуникации (МПРК). В повестку мероприятия, в частности, было включено обсуждение доклада о безопасности журналистов за 2024-2025 годы.

Мария Захарова обратила внимание на то, что в документе не отражены данные о четырёх российских корреспондентах, погибших в результате атак ВСУ. Она отметила, что в списке нет Семёна Еремина, Юлии Кузнецовой, Александра Мартемьянова и Никиты Гольдина.