Данные о четырёх российских корреспондентах, погибших от атак ВСУ, не были отражены в докладе ЮНЕСКО о безопасности журналистов за 2024-2025 годы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

19 ноября в штаб-квартире этой организации началась 35-я сессия Межправительственного совета Международной программы развития коммуникации (МПРК). На мероприятии будет обсуждаться указанный документ.

«В доклад не включена информация об убитых в результате террористических актов киевского режима российских корреспондентах: Семёне Еремине, Юлии Кузнецовой, Александре Мартемьянове и Никите Гольдине», — отметила Захарова в своём комментарии, размещённом на сайте внешнеполитического ведомства РФ.

Официальный представитель МИД также подчеркнула, что француженка Одри Азуле, которая до ноября 2025 года была генеральным директором ЮНЕСКО, отказалась осуждать преступления против журналистов и не включила сведения о погибших сотрудниках российских СМИ в официальную статистику.

Дипломат добавила, что доклад, подготовленный уже при действующем главе ЮНЕСКО Халеде Аль-Анани, унаследовал искажения и превратился в недостоверный источник информации о безопасности корреспондентов.

Напомним, 16 октября Мария Захарова заявила, что украинские власти преследуют российских журналистов. Она добавила, что погибли уже десятки сотрудников СМИ. 2 ноября Мария Захарова сообщила, что Россия не собирается отказываться от своих законных требований по обеспечению безопасности сотрудников СМИ. Дипломат подчеркнула, что делегация РФ будет последовательно продвигать эту позицию на площадке ЮНЕСКО.