Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на требование, адресованное Дамаску главой европейской дипломатии Кайей Каллас. Своё мнение она высказала в ироничной форме, отвечая на вопрос РИА Новости.

Ранее издание Rapporteur сообщило, что Кайя Каллас потребовала от сирийского правительства отказаться от признания ДНР и ЛНР российскими регионами в обмен на возобновление сотрудничества с Брюсселем. По её словам, следует также потребовать непризнания оккупированных украинских и грузинских территорий, которые были признаны при режиме (Башара) Асада.

«Напомните, а когда Сирия стала членом Евросоюза?», — сказала дипломат.

Ранее Мария Захарова заявила о необходимости масштабного «ремонта» ООН.