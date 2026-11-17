Владимир Зеленский потребовал у Запада 40 истребителей F-16 и восемь миллиардов евро (около 723 миллиардов рублей).

«Нам нужно больше истребителей, больше F-16. Украине нужно еще 40 F-16», — приводит ТАСС слова Владимира Зеленского.

Кроме того, он потребовал предоставить дополнительную финансовую поддержку в размере восьми миллиардов евро для покрытия дефицита военного бюджета. Владимир Зеленский также попросил партнеров передать Украине «из своих запасов» ракеты-перехватчики Patriot и IRIS-T.

Россия считает, что поставки вооружений Украине препятствуют урегулированию. В Кремле заявляли, что военная помощь Киеву со стороны Запада не способствует переговорам.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия пока не может поставлять Украине зенитные ракетные комплексы Patriot из-за риска ослабления собственной обороны.