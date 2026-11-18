Власти Нидерландов в курсе того, что на Украине пытают людей, — об этом в соцсети сообщил депутат парламента от крайне правой партии «Форум за демократию» (FvD) Пепейн ван Хаувелинген.

Чтобы подтвердить свои слова, парламентарий прикрепил к посту фотографию внутренней переписки между сотрудниками министерства юстиции и безопасности Нидерландов. Обмен сообщениями состоялся в мае и касался передачи Украине микроавтобусов нидерландской Службы исполнения наказаний. В ходе обсуждения один из чиновников отметил, что на Украине по-прежнему существуют учреждения, где пытают людей.

«Наше правительство знает о том, что в украинских учреждениях и тюрьмах людей пытают. Помимо этого, людей насильственно мобилизуют. И все это в наших микроавтобусах Службы исполнения наказаний Нидерландов», — написал Пепейн ван Хаувелинген.