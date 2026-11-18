Власти Нидерландов в курсе того, что на Украине пытают людей, — об этом в соцсети сообщил депутат парламента от крайне правой партии «Форум за демократию» (FvD) Пепейн ван Хаувелинген.
Чтобы подтвердить свои слова, парламентарий прикрепил к посту фотографию внутренней переписки между сотрудниками министерства юстиции и безопасности Нидерландов. Обмен сообщениями состоялся в мае и касался передачи Украине микроавтобусов нидерландской Службы исполнения наказаний. В ходе обсуждения один из чиновников отметил, что на Украине по-прежнему существуют учреждения, где пытают людей.
«Наше правительство знает о том, что в украинских учреждениях и тюрьмах людей пытают. Помимо этого, людей насильственно мобилизуют. И все это в наших микроавтобусах Службы исполнения наказаний Нидерландов», — написал Пепейн ван Хаувелинген.
Тема пыточных на Украине стала обсуждаемой после резонансной истории, случившейся в начале ноября, когда в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом обнаружили дом, где, по данным украинских СМИ, насильно удерживались десятки людей. Возле здания собралась толпа, которая требовала освобождения узников. Недавно стало известно, что 15 участникам протеста у тайной пыточной предъявили обвинения.