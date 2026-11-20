Высокий суд Англии и Уэльса запретил вывешивать на объектах городской инфраструктуры Бирмингема флаги Великобритании, сообщила вещательная корпорация BBC.

В суд обратился городской совет Бирмингема. Власти требовали ограничить использование государственной символики на улицах из-за массовой установки флагов участниками антимигрантского движения Raise the Colours («Поднять знамена»). В иске отмечалось, что действия активистов провоцируют межнациональную вражду и угрожают безопасности горожан. По словам чиновников, подрядчики отказывались снимать флаги из-за угроз и страха за свою жизнь.

Судья Эмма Келли встала на сторону городских властей и удовлетворила ходатайство о введении временного запрета. Согласно постановлению, ограничение касается только несанкционированной установки флагов на фонарных столбах, мостах и дорожных знаках. Демонстрация символики в руках или на частных территориях не запрещена.

Нарушителям грозит крупный штраф, конфискация имущества или даже лишение свободы на срок до двух лет.

Сооснователь движения Райан Бридж признался, что «потрясен» решением суда. По его мнению, оно лишает жителей города права гордиться своей страной.

Ранее сообщалось, что расходы жителей Британии на газ и свет могут вырасти на 26% в 2027 году.