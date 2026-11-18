Среднегодовые расходы британских домохозяйств на оплату газа и электроэнергии в январе 2027 года могут вырасти на 26%, достигнув отметки в 2166 фунтов стерлингов. Соответствующий прогноз энергетической консалтинговой фирмы Cornwall Insight приводит телеканал Sky News, материал перевел aif.ru.

В настоящее время средние затраты потребителей, обслуживаемых единым поставщиком коммунальных услуг, составляют 1723 фунта стерлингов. Таким образом, ожидаемый рост тарифов повлечет за собой увеличение финансовой нагрузки на 443 фунта.

Официальное утверждение предельных цен на энергоносители на первый квартал 2027 года запланировано регулятором Ofgem на 25 ноября. Данное решение позволит подтвердить или опровергнуть расчеты аналитиков.

Как подчеркивают журналисты, в последний раз годовые счета за коммунальные услуги в Британии превышали порог в две тысячи фунтов в 2023 году.

Ранее сообщалось, что Великобритания готовится к нехватке еды из-за конфликта в Иране.