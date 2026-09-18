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Лидер ХСС Зёдер призвал отправить живущих в Германии украинцев в ВСУ

www.globallookpress.com
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

Лидер Христианско-социального союза (ХСС), премьер-министр Баварии Маркус Зёдер призвал не выплачивать так называемое гражданское пособие (Bürgergeld) живущим в Германии украинским мужчинам трудоспособного возраста и выступил за отправку их в ВСУ. Об этом немецкий политик написал в Х.

Зёдер подчеркнул, что Германия является одним из главных доноров Украины. 

«Так называемую смену правового статуса необходимо отменить. Это означает: молодые трудоспособные мужчины с Украины не должны получать гражданское пособие (Bürgergeld), а вместо этого им следует активнее помогать в обороне своей страны», – призвал в соцсетях лидер ХСС.

Он добавил, что Киеву следовало бы покупать больше немецких технологий на получаемые от Германии деньги.

«И мы - а не только США - также должны вести с Украиной переговоры о доступе к сырьевым ресурсам», – уверен политик.

Украинским беженцам в Германии дали особый статус, позволяющий им сразу получать стандартное гражданское пособие (Bürgergeld) в размере от €563. Из-за низкого уровня трудоустройства украинцев и огромной нагрузки на бюджет ФРГ социальные льготы были урезаны. Беженцы, приехавшие в Германию после апреля 2025 года, получают более скромное пособие для соискателей убежища. Блок ХДС/ХСС, в который входит Зёдер, настаивает на еще более радикальном сокращении помощи украинцам, чтобы они активнее искали работу в Германии или возвращались на родину.

Ранее Служба внешней разведки РФ рассказала о планах Европы по изгнанию украинских беженцев.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.
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ПолитикаГерманиябеженцы с Украины
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